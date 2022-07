Nils Hendrik Müller

Henkel-CEO Carsten Knobel muss den Konzern auf die Unsicherheit bei der Energieversorgung vorbereiten.

Energie-Krise Homeoffice soll Gas sparen bei Henkel : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Henkel-Chef Carsten Knobel hat den Gedanken geäußert, vorübergehend wieder mehr Homeoffice einzuführen, um Gas zu sparen. "Wir könnten dann die Temperatur in den Büros stark herunterfahren, während unsere Beschäftigten zu Hause im normalen Umfang heizen könnten", sagte er der "Rheinischen Post".