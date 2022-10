Anhören

Energie-Krise Otto reduziert beheizte Büroflächen

Um in den Wintermonaten 15 bis 20 Prozent Gas, Strom und Fernwärme einzusparen, regelt die Otto Group in allen deutschen Konzernunternehmen die Raumtemperaturen herunter. So werden bei Bonprix, Hermes Fulfilment, Otto und der Otto Group Holding am Standort Hamburg-Bramfeld von Oktober 2022 bis Ende März 2023 nur noch ausgewählte Gebäude mit einer Temperatur von 20 Grad Celsius beheizt.

In den übrigen Gebäuden wird die Raumtemperatur auf 6 bis 15 Grad abgesenkt, so dass aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen dort ein halbes Jahr keine Arbeitsaktivitäten erlaubt sind. Zwei Kantinen, die Veranstaltungsfläche Collabor8 und die Fitness-Lounge am Campus bleiben geöffnet, um den gegenseitigen Austausch zu ermöglichen. Wenn in den Büros zusammengerückt wird, entstünden neue Kollegenkonstellationen, sagte Petra Scharner-Wolff, Konzernvorständin Finanzen, Controlling und Personal bei der Otto Group. Das Teilen von Arbeitsplätzen und die Verfügbarkeit aller Informationen in der Cloud sei für das Energie sparen sehr hilfreich. Bei Hermes Germany wird nur noch in dem Bürogebäude mit der höchsten Energieeffizienz und der Betriebskantine gearbeitet. Die Witt-Gruppe konzentriert die Arbeit an den Standorten Weiden und Karlsruhe ebenfalls ab Oktober auf wenige beheizte Gebäude. Bei Mytoys in Berlin wird die Warmwasserversorgung in den Toilettenräumen ausgeschaltet, die Raumtemperatur heruntergesetzt und das Licht in den Büros um 19 Uhr ausgeschaltet. In den Filialen ist die Beleuchtung schon zum Großteil auf LED umgestellt worden, um Strom einzusparen. In den Hamburger Winterferien wird das Einzelunternehmen Otto viele Gebäudeflächen auf sechs bis 15 Grad runterfahren. Wer in dieser Zeit arbeiten muss, soll dies nach Möglichkeit mobil tun.