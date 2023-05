Anhören

Die Erwartungen an Lohnerhöhungen schnellen in die Höhe wegen der steigenden Lebenshaltungskosten. Das zeigt eine Umfrage des ADP Research Institute unter mehr als 32 000 Arbeitskräften in 17 Ländern.

Vier von zehn Personen sind der Meinung, dass sie unterbezahlt sind. Aus der Studie geht hervor, dass 2022 in Deutschland 65,5 Prozent der Arbeitskräfte eine Lohnerhöhung erhalten haben, die im Schnitt bei 5,5 Prozent lag. In diesem Jahr erwarten die Beschäftigten ein Plus von 8,3 Prozent.