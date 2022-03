Ausgewogen sind die Löhne in der Produktentwicklung: Sowohl männliche als auch weibliche Senior-Produktentwickler erhalten im Schnitt 84 000 Euro Brutto im Jahr. Auch in der Leitungsfunktion liegen die Gehälter mit 132 000 und 133 000 Euro nah beieinander.Grundsätzlich zeigt die Analyse, dass der Gender-Pay-Gap in ländlichen Regionen größer ausfällt als in Städten. Zudem kommt es Managerinnen zugute, in größeren Unternehmen anzuheuern: Je größer der Betrieb, desto mehr Frauen gibt es dort und desto geringer ist die Entgeltdifferenz. Nichtsdestotrotz: "In keinem Bereich verdienen Frauen mehr als Männer", so Hennig. Eine mögliche Erklärung: "Männer gehen offensiver mit dem Thema Gehalt um. Sie fragen selbstbewusster, ehrgeiziger und häufiger nach." Zementiert würden die Unterschiede dann im Verlauf von Jobwechseln.Darüber hinaus beobachtet er weitere Grenzen: "Ab einem gewissen Level stagnieren die Aufstiegschancen für Frauen." Insbesondere für Mütter seien die Karrierechancen geringer. Sie seien noch seltener in Führungspositionen zu finden als kinderlose Frauen. Das sei nicht nur schade für Frauen, sondern auch für Organisationen. Hennig betont, dass man sich bei Rau Consultants bemüht, immer auch interessante Kandidatinnen zu präsentieren. Denn: "Diversität schenkt Unternehmen einen Mehrwert."