Equal Pay Day: Illusion vom gleichen Lohn

In der jährlichen HR-Studie der ANG gaben vor fünf Jahren noch 50 Prozent der Unternehmen an, dass sie keine speziellen Anreize oder Programme implementiert haben, die sicherstellen sollen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. 2021 waren es nur noch 30 Prozent. Die Initiativen beginnen bei der Analyse des Status Quo, reichen über die gezielte Rekruitierung weiblicher Talente über Förderung, Mentoring-Programme, flexible Arbeitszeiten, Führung in Teilzeit bis zu Zielvorgaben für Frauenquoten auf verschiedenen Führungsebenen. "Diversität ist ein festes Kriterium für Nachhaltigkeit", zeigt sich Sabet hoffnungsvoll, dass die aktuelle Transformation der Wirtschaft zugleich zu mehr Chancengerechtigkeit führt.Deutlich kritischer beurteilen die Gewerkschaften Verdi und Nahrung-Genuss-Gaststätten das Thema: "Offenheit, die Situation im Betrieb kritisch zu überprüfen, kann ich leider nicht wirklich erkennen", sagt die stellvertretende NGG-Vorsitzende Claudia Tiedge. Bereits 2016 hat die Gewerkschaft die Initiative Lohngerechtigkeit ins Leben gerufen. Sie soll helfen, etwaiges Diskriminierungspotenzial zu erkennen, um gegebenenfalls gegensteuern zu können. Doch es sei ein zäher Prozess, Unternehmen für so ein Projekt zu begeistern. "Wenn wirklich alles gut wäre, müssten die Arbeitgeber doch froh sein, wenn sich dies in der Analyse bestätigt", wundert sie sich. Keineswegs will sie böse Absicht unterstellen. Doch habe sich selbst in tarifgebundenen Unternehmen schon gezeigt, dass Frauen bei der tätigkeitsbezogenen Eingruppierung in Tarifgruppen schlechter abschneiden als Männer. "Als Tarifpolitiker sollte ich eigentlich sagen, dass wir alles fair geregelt haben", sagt Guido Zeitler, Vorsitzender der NGG. "Schließlich gibt es in Tarifverträgen keine Unterschiede. Aber die Realität zeigt uns das Gegenteil." Historisch gewachsene Lohnstrukturen manifestieren die Ungerechtigkeit.Um die Gleichbehandlungsstandards zu überprüfen, setzt die NGG auf den von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes empfohlenen Eg-Check. Er bietet verschiedene Analyseinstrumente zur Bewertung der Entgeltgleichheit. Wer etwas ändern will, müsse ganz genau hinzusehen, wo im jeweiligen Betrieb eine Hürde ist. Beispielsweise könnten Frauenkarrieren ausgebremst werden, weil sie in Teilzeit nicht an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können. "Wenn man das weiß, kann man es ändern", bringt Tiedge den Nutzen der Transparenz schaffenden Prüfung auf den Punkt.Alexa Wolfstädter von Verdi verweist darauf, dass vor allem die geringe Tarifbindung im Handel die durchschnittliche Lohnlücke vergrößert. Nach aktuellen Angaben des Bundesarbeitsministeriums sei der Gender-Gap im Jahr 2020 in nicht tarifgebundenen Unternehmen etwa 36 Prozent höher als in tarifgebundenen. "Im Handel entziehen sich die Unternehmen systematisch der Tarifbindung und sorgen so für schlechte Arbeitsbedingungen – vor allem für Frauen. Gerade noch 28 Prozent der Beschäftigten fallen unter einen Tarifvertrag." Verdi fordert deshalb, die gesetzlichen Bedingungen für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu erleichtern. "Das sorgt auch für mehr Gehaltsgerechtigkeit zwischen Männern und Frauen," so Wolfstädter.Damit die Lücke schrumpft, müssen nicht nur Arbeitgeber etwas tun, sind sich alle Beteiligten einig. "Betriebliche Maßnahmen können die Chancengleichheit verbessern", stellt Stefanie Sabet fest. "Doch die Lebensentscheidungen von der Berufswahl bis zur Familienorganisation können Arbeitgeber den Beschäftigten nicht abnehmen." Damit die Entgelte geschlechtergerechter ausfielen, sei es an der Zeit, sowohl die Minijobs in sozialversicherte Beschäftigung umzuwandeln als auch das Ehegattensplitting sowie die Steuerklasse fünf abzuschaffen, fordert Verdi-Frau Wolfstädter. "Denn diese negativen Anreize manifestieren die Rollenmuster männlicher Ernährer einerseits und weibliche Zuverdienerin andererseits und behindern die eigenständige Existenzsicherung von Frauen sowohl im Berufsleben als auch im Alter", ist sie überzeugt.