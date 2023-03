Erfolgsmessung Für die Gewinnung eines Festangestellten im "Blue Collar"-Bereich gibt ein Viertel von 87 befragten Unternehmen bis zu 3 500 Euro aus, 25 Prozent bis zu 2 500 Euro. Die "Time to hire" gibt das Gros mit mehr als 60 Wochen an. Nur 16 Prozent kommen mit bis zu 20 Wochen aus. Diese Zahlen hat Queb erhoben, der Bundesverband für Employer Branding. Wer an denUmfragen teilnimmt, bekommt kostenlos die Auswertungen.

Innerhalb von 24 Stunden und es darf auf keinen Fall zulassen, dass nach der ersten Standardrückmeldung vier Wochen nichts passiert. Gerade passiv Suchende muss man sofort einfangen. Die aktiv Suchenden allein reichen nicht mehr, wenn man an den Faktor 0,7 denkt.Wir sind das erste Jobportal, das Gehaltsangaben in Stellenausschreibungen anzeigt, ohne dass Nutzer sich anmelden müssen. Deutschland ist in dem Punkt konservativ, aber Gehaltstransparenz wird kommen. Bei den Stellenanzeigen versuchen wir, stark beratend tätig zu sein. Sie müssen Transparenz liefern über die Aufgaben, Benefits und den gesellschaftlichen Beitrag. 2023 wollen wir noch stärker als bisher passiv suchende Kandidaten ansprechen. Deshalb spielen wir neuerdings alle Anzeigen oberhalb des Preis-Einstiegsprodukts zusätzlich auf sozialen Medien wie wie Instagram und Facebook aus.Als Google for jobs gelauncht wurde, verzeichneten alle Jobbörsen kleine Rückgänge, dann haben sich die Zugriffe wieder eingependelt auf gutem Niveau. Die zwingende Voraussetzung, um bei Google for jobs ausgespielt zu werden, ist, dass die Stellenanzeige auf der eigenen Karrierewebseite oder in einer Stellenbörse von Google gefunden wird. Für ein gutes Ranking in der organischen Trefferliste von Google spielen wir Anzeigen auch auf lokalen oder branchenspezifischen Seiten aus. Die meisten Jobbörsen nutzen mittlerweile 50 bis 100 Partner-Websites plus Social Media.Dort werben wir für unsere Joblisten, zum Beispiel Logistikberufe in Köln, so dass unsere Stellenanzeigen auch über bezahlte Inhalte gefunden werden.Ja, wir haben jetzt einen Self-Service-Bereich und bauen ihn kontinuierlich mit relevanten Daten und Fakten aus. Wie viele Klicks allgemein Stellenbörsenanbieter wie wir, Indeed, Stepstone oder die Arbeitsagentur bekommen, sagt aber erst einmal wenig über den Nutzen für meinen speziellen Markt aus.Ja, das kann man in die Suche einbinden. Jedes Unternehmen hat einen Recruiting-Mix und das ist okay, solange das Unternehmen die richtigen Metriken zur Bewertung dieser Plattformen einsetzt.Eine Faustformel gibt es nicht. Es hängt von der Region und dem Berufsbild ab, wie einfach oder schwer eine Stelle zu besetzen ist. Dafür haben wir Werte wie die Arbeitsstellen-Suchenden-Relation und daran orientieren sich unsere Empfehlungen, etwa zur Laufzeit einer Anzeige.Einige sind schon sehr gut darin. Zum Standardset gehören Cost per hire, Time to hire, Way to pass, also wie schnell switchen Kandidaten zwischen Bewerbungsschritten. Spannend finde ich auch die Ablehnungsquote, weil sie ein Indiz für die Qualität der Bewerbungen ist. Lehne ich drei von fünf Bewerbern ab, ist das besser als 90 Prozent von 100. Die Fluktuationsrate sollte gemessen werden, ebenso die Zufriedenheit mit dem Recruitingprozess: Daran lässt sich ablesen, ob man den Prozess verbessern muss oder das Employer Branding. Sicher ist: Einem unattraktiven Arbeitgeber kann kein Recruiting-Partner zu mehr Bewerbungen verhelfen.