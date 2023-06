Anhören

Merken



Ernährungsindustrie Die am schwersten zu besetzenden Berufe : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Für das Arbeitspanel 2022 hat die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss ihre Mitgliedsbetriebe gefragt, welche Berufe aktuell am schwersten zu besetzen sind.

Elektroniker führen die Hitliste an. Dann folgen Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker, Industriemechaniker und Fachinformatiker. In der Langzeitbetrachtung ist vor allem der Bedarf an IT-Systemadministratoren gestiegen, zeigt eine neue Bertelsmann-Studie zur Foodindustrie.