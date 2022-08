Anhören

Ernährungsstudium FH Münster sorgt für Praxiseinsätze

Die FH Münster fördert den Austausch mit der Praxis und kooperiert mit dem Lebensmittel-Handwerk. Oecotrophologie-Studierende stellen beispielsweise in Kooperation mit einer Molkerei und einem Molkereitechniker Käse her.

In einem Imkerei-Seminar erhalten sie Einblick in die Herstellung von Honig. "Es ist so wichtig, dass die Studierenden Wissenschaft und Handwerk miteinander verbinden lernen – ein Weg, wie Innovation entstehen kann und regionale Unternehmen gestärkt werden", so Prof. Dr. Guido Ritter, Ernährungswissenschaftler der FH Münster.