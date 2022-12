Rawpixel.com/Shutterstock

Jobwechsel Ohne Bindung geht man leichter

Die Wechselbereitschaft steigt, wenn die Bindung an das Unternehmen sinkt. Knapp 40 Prozent der Beschäftigten sind offen für den Wechsel oder schon dazu entschlossen. Höchste Zeit, dass die Unternehmen den Fliehkräften etwas entgegensetzen.

Die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen wird in Zeiten des Fachkräftemangels immer wichtiger. Sie wird aber auch immer schwieriger, da die Erwartungen und Ansprüche der Einzelnen stark divergieren. "Es hat ein fundamentaler Erosionprozess in der Bindung zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen eingesetzt", sagt Joachim Pawlik von der gleichnamigen Beratungsgesellschaft. Und zwar (mit-) verursacht durch das Arbeiten fernab von Kollegen und dem sozialen Gefüge. Krieg und Klimakrise sorgen für weitere Verunsicherung. Corona hat zwar kurzfristig Bindungskräfte entfaltet, so die Erfahrung, aber die waren der Krise geschuldet und sind nicht mehr aktuell. "Bindung erodiert leise. Viele sind unzufrieden, aber sie sagen es nicht", sagt Pawlik. "Genau da wird es gefährlich für Unternehmen." Bis zu 39 Prozent der Beschäftigten seien wechselbereit.



Gemeinsam mit dem Rheingold-Institut ist Pawlik Consultants den Bindungskräften auf den Grund gegangen. Und zwar mittels einer Befragung von über 1 000 Arbeitnehmern in Deutschland plus 40 tiefenpsychologische Interviews mit Führungskräften aus verschiedenen Branchen. Ergebnis: 42 Prozent der Befragten haben keine oder keine enge Bindung an ihren Arbeitgeber. Dabei beugt gerade die emotionale Verbundenheit der Fluktuation vor und senkt die Bereitschaft zum Wechsel. 60 Prozent der Arbeitnehmer sind mit den Bindungsangeboten, die ihr Arbeitgeber macht, unzufrieden, beziehungsweise sagen, dass es solche überhaupt nicht gibt. Nur für 15 Prozent ist das Angebot "genau richtig".



Auf welche Bindungsfaktoren sollten Führungskräfte achten? Als "Werkstolz" bezeichnen die Autoren der Studie das für 68 Prozent der Befragten wichtigste Bindemittel. "Mitarbeitende wünschen sich einen verantwortungsvollen Gestaltungsspielraum, um sich mit ihrer Leistung zu identifizieren", sagt Stephan Grünewald vom Rheingold Institut. Da kaum einer mehr ein ganzes "Werkstück" herstellt, muss in einer fragmentierten Arbeitswelt der Beitrag des Einzelnen für das große Ganze sichtbar sein beziehungsweise gemacht werden. Damit das nicht dem Zufall überlassen bleibt, plädiert Pawlik dafür, in regelmäßigen abteilungsübergreifenden Runden allen Mitarbeitern ihren Anteil an dem Geleisteten zu vermitteln.