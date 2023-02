Lidl Ireland

Lidl-Personalchefin Maeve McCleane setzt auf ein gutes Leistungspaket für die Mitarbeiter.

Lidl will demnächst 200 neue Arbeitsplätze in Nordirland schaffen, ein Großteil davon für sein regionales Vertriebszentrum in Nutts Corner. Der deutsche Discounter kündigte außerdem eine Lohnerhöhung für seine irische Belegschaft an. Insgesamt will das Unternehmen in diesem Jahr 700 Mitarbeiter in Irland einstellen.

