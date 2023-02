Anhören

Social Media gehört zum Alltag

Knapp 90 Prozent der deutschen Internetnutzer ab 16 Jahren sind auch in sozialen Netzwerken unterwegs. Das entspricht rund 54 Millionen Menschen.

Die meisten sind aktiv und posten Beiträge, laden Inhalte hoch oder kommentieren solche. 9 Prozent nutzen die Plattformen ausschließlich passiv. Für mehr als zwei Drittel (70 Prozent) der Nutzerinnen und Nutzer gehören soziale Netzwerke zum Alltag. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung unter mehr als 1 000 Internetnutzerinnen und -nutzern ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.



"Soziale Netzwerke sind ein wesentlicher Bestandteil der Online-Welt, wie wir sie heute kennen. In sozialen Netzwerken begegnet uns eine große Vielfalt an Themen, Personen, Meinungen, Nachrichten. Plattformen bringen verschiedenste Menschen und ihre Interessen überall auf der Welt zusammen", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.



68 Prozent der Internetnutzer sind auf Facebook, 54 Prozent auf Instagram und 38 Prozent auf Pinterest aktiv. Tiktok wird von 30 Prozent genutzt und Twitter von 27 Prozent. Die beruflichen Netzwerke Linkedin (25 Prozent) und Xing (24 Prozent) kommen jeweils auf ein Viertel. Mehr als ein Fünftel (22 Prozent) bewegt sich in lokalen Communities wie Nebenan.de. 4 von 10 Nutzern sozialer Netzwerke können sich ein Leben ohne die Plattformen nicht mehr vorstellen (41 Prozent). Bei der Generation der Unter-30-Jährigen sind es mit 58 Prozent deutlich mehr. Diese Altersgruppe informiert sich größtenteils über die Social Media-Plattformen auch über aktuelle Ereignisse und Politik und beteiligt sich darüber am politischen Diskurs.