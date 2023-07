Anhören

Merken



Fachkräfte Drastischer Mangel bei Auszubildenden : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Auch in diesem Jahr rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) damit, dass nicht alle offenen Ausbildungsplätze besetzt werden können. Wie der HDE mitteilt, sind aktuell von 34300 gemeldeten Stellen der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel noch 19530 unbesetzt. Noch dramatischer sind die Zahlen beim Ausbildungsberuf Verkäufer: Von 29700 Stellen sind laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit noch 20200 Positionen offen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Stellenbesetzung in diesem Jahr erneut bis weit in den Herbst hineinziehen wird“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Seit 2017 verzeichne der Verband einen Bewerberrückgang.