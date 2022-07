Anhören

Merken



Fachkräfte Junge Müller beenden Ausbildung : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Insgesamt schlossen bundesweit 67 Müllerinnen und Müller im Juli dieses Jahres ihre Ausbildung an den beiden Müllerschulen Stuttgart und Wittingen ab.

"Wie wichtig Müllerinnen und Müller für die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln sind, haben zuletzt die leeren Mehlregale zu Beginn des Ukraine-Krieges deutlich vor Augen geführt", so Peter Haarbeck, Geschäftsführer des Verbandes der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS). Rund 20 Prozent der Nahrungsmittel in Deutschland, hätten ihren Ursprung in der Mühle. "Die Müllerei ist eines der ältesten Gewerke überhaupt und wird heute wie in Zukunft gebraucht," heißt es aus dem Verband, in dem 575 Unternehmen mit 12 000 Beschäftigten organisiert sind. Unter www.mueller-in.de können sich junge Leute direkt bei den Betrieben für das aktuelle Ausbildungsjahr bewerben.