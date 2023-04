picture alliance/dpa

Die Zukunft in die Hand nehmen: Auf Jobmessen können sich Geflüchtete aus der Ukraine und Unternehmen kennenlernen.

Anhören

Merken



Integration Gute Jobchancen für Ukrainerinnen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die deutschen Unternehmen waren von Anfang an sehr offen für die Beschäftigung geflüchteter Ukrainer. Fehlt Personal, schürt ein Plus von 470000 erwerbsfähigen Menschen Hoffnung. Doch ganz von allein kommen sie im Arbeitsmarkt nicht an.

Eine Million Frauen, Männer und Kinder mit ukrainischer Staatsangehörigkeit hat der Krieg in den letzten 13 Monaten zu uns geführt. Von Anfang an zeigten viele deutsche Unternehmen nicht nur Hilfsbereitschaft, sondern auch den Wunsch, diesen Menschen Arbeit zu geben. Verglichen mit Syrern oder Afghanen, die 2015/16 nach Deutschland strömten, haben Ukrainer es formal leichter, Arbeit zu suchen: Sie müssen keinen Asylantrag stellen, bekommen schnell eine Arbeitserlaubnis, Integrationskurse, sind nicht an einen Ort gebunden und können dank Grundsicherung eine Wohnung suchen. Doch viele träumen von der Rückkehr in ihr Land und tun sich schwer mit einem Neuanfang.



Die Erfahrungen der Arbeitgeber sind dementsprechend unterschiedlich: "Auf der einen Seite beschäftigen wir sehr motivierte Kandidaten, die sich recht schnell nach ihrer Ankunft in Deutschland selbst oder über Bekannte einen Arbeitsplatz gesucht haben", berichtet Randstad-Sprecherin Bettina Desch. 387 Ukrainer habe der Personalvermittler unter Vertrag. Von Jobcentern, die die Geflüchteten in Deutsch-Kursen haben, höre sie auch anderes: "Manche Ukrainer haben hohe Gehaltsvorstellungen und sind sehr wählerisch. Andere kümmern sich eigenständig nicht um Arbeit."



Im März `23 hat das Institut der deutschen Wirtschaft eine repräsentative Studie vorgelegt, die zeigt, dass 25 Prozent der deutschen Unternehmen bereits Kontakt mit ukrainischen Geflüchteten hatten. Am häufigsten kommt er über die Mitarbeitenden zustande, die geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainern kennen. In 37 Prozent der Fälle kommt die Initiative von den Geflüchteten selbst. Auftraggeber der Studie war das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge (NUiF). Es wurde 2016 von der DIHK und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz initiiert für den Austausch unter Arbeitgebern. Die Umfrage unter 900 Personalverantwortlichen zeigt auch, dass nur in jedem dritten Unternehmen aus der Bewerbung eine Anstellung wurde: 78 Prozent boten den Direkteinstieg, 21 Prozent ein Praktikum, ein Prozent eine Ausbildung. "Dienstleistung, Güterverkehr und Logistik, Gastronomie und Hotellerie sind ganz vorn mit dabei" sagt Caroline Strobel, Pressereferentin des Netzwerks. Im Handel kennt sie wenige Beispiele. Kostenfreie Webinare, Workshops und Firmenkontakte helfen dabei, Hemmnisse bei der Beschäftigung von Flüchtlingen abzubauen. Die Top drei: Sprachbarrieren, unsichere Rechtslage und Bleibeabsichten.