In vielen Firmen passiert gerade alles gleichzeitig: Infolge des Ukraine-Kriegs legen Lieferengpässe die Produktion lahm, Kunden brechen weg, Energiekosten müssen gedrosselt, der Einkauf angepasst werden. Aber es fehlen Problemlöser für all diese unplanbaren Sonderaufgaben. Interim-Manager können die Lösung sein.

Quelle: Carogusto

Drei Interim-Manager hat Carogusto in diesem Jahr schon eingesetzt.

"Startup braucht Struktur" Als Wolfgang Pöhlau im Janaur beim Schweizer Startup Carogusto Geschäftsführer wurde, merkte er schnell, dass viele interne Prozesse vernachlässigt worden waren. Carogusto ist mit selbst entwickelten Fertigmahlzeiten auf dem Markt plus Wasserdampfgerät (Foto: o.l.), das diese in 60 Sekunden fertig erhitzt. „Zuerst brauchten wir Verstärkung für unsere Supply Chain. Wir hatten große Probleme, unsere Kunden korrekt und pünktlich zu beliefern und haben einen Superkandidaten bekommen, der sich in die Prozesse reingekniet und einen großen Kostenblock reduziert hat.“ Nach einem halben Jahr habe er den Bereich sauber übergeben an seinen festangestellten Nachfolger. Der Interim-Manager für den Vertrieb „wurde richtig ins kalte Wasser geworden, denn er musste den Kunden die aktuellen Preiserhöhungen kommunizieren“, sagt Pöhlau. Das habe den Veteranen aber nicht weiter schockiert. Er erarbeitete direkt eine neue Preislogik. „Er hat eine ganz neue Preislogik erarbeitet. Und mit denjenigen Kunden, die sie akzeptieren können, können wir ins Wachstum gehen.“ Der dritte Mann, ein Controller, „sollte ursprünglich bei der Kalkulation helfen, indem er transparent macht, wie viel wir mit welchem Produkt verdienen.“ Allerdings zeigte sich, „dass wir weiter vorne, im ERP-System ansetzen müssen“. Prozessual sei jetzt dank externer Hilfe alles so sauber aufgesetzt, „dass wir uns endlich auf Wachstum konzentrieren können“. Mit fast 20 Mitarbeitern habe das Geschäft eine Größenordnung erreicht, in der die Steuerung über Zahlen stark an Bedeutung gewinne.

.

„Der Druck auf dem Kessel für schnelle Veränderungen bleibt hoch“ Thomas Schulz, Rau Interim

privat

Ralf Massow: Interim-Manager.

Finanzer für M&A gesucht Im Restrukturieren kennt er sich aus, auch den Kauf oder Verkauf von Unternehmen hat Ralf Massow unzählige Male begleitet. Sogar im ersten Job bei der Spar Handels AG und zwei weiteren Festanstellungen. "Irgendwann dachte ich mir, warum ich mich mit diesem Handwerkszeug nicht selbstständig mache." 11 Jahre ist er jetzt als Interim Manager im Geschäft. "Ich habe schon mindestens 20 Transaktionen begleitet". Bei solch großen Projekten ist der Interim-Einsatz länger als im Vertrieb oder der Produktion. Massow bleibt meist neun Monaten bis zwei Jahre. Was ihn reizt: "Ich treffe das Unternehmen in einer speziellen Situation an, wenn es spannend wird, und viel angepackt werden muss. Dabei kann ich mich voll und ganz auf die Aufgaben konzentrieren, weil ich anders als die Angestellten keine eigene Agenda oder Position absichern muss." Kehrseite: "Meine aktuelle Post-Merger-Integration in der Getränkeindustrie läuft im September aus und ich weiß nie, wie lange die Pause dauert bis zum nächsten Einsatz." Da heiße es, Nerven behalten und finanziell vorsorgen, sagt der 53-Jährige. Rau Interim nutzt er als Vermittler, "weil die Kunden diesen Weg bevorzugen, eine Vorauswahl wünschen." Die ersten Tage in einem Unternehmen sind entscheidend für den Aufbau von Vertrauen, ist die Erfahrung des Interim Managers. "Von mir wird Schnelligkeit und Präzision erwartet. Daher vernetze ich mich sofort mit den Mitarbeitern, die man mir zuweist. Hier erfahre ich, was Sache ist und spreche dies auch glasklar bei meinen Auftraggebern an - oft sind das die Eigentümer." Die konservative Foodbranche öffne sich verzögert für Interim Manager. "Bei meinem aktuellen Auftraggeber bin ich der Erste", weiß Massow. Anders als Berater biete er nicht Kosmetik und Konzepte, sondern Umsetzung. "Welche Kräfte ein Externer freisetzen kann, das müssen die Kunden selbst erfahren." Damit der Einsatz ein Erfolg wird -"ich werde für jeden Arbeitstag bezahlt und empfehle, ihn entsprechend zu nutzen"- empfiehlt der Hamburger seinen Auftraggebern drei Dinge: "Veränderungsbereitschaft, Vertrauen und mich in Kontakt zu bringen mit den relevanten Mitarbeitern."