Anhören

Merken



Fachkräftemangel Mitarbeiterbindung wird Top-Thema : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland liegt trotz Krisenstimung 55,3 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. "CEOs haben erkannt, dass Mitarbeiterbindung zu ihren Top-2-Herausforderungen gehört. Nur die HR-Budgets passen noch nicht dazu", sagte Michael Eger von der Beratung Mercer in seinem Vortrag auf dem BPM-Kongress.

Haltung zeigen, Gesundheit fördern, Kenntnislücken schließen, produktive Arbeitsumgebung schaffen, nannte er als wichtige Ansatzpunkte. Sein Co-Referent Tim Verhoeven von der Stellenplattform Indeed gab zu bedenken, dass "20 Prozent der Menschen als Suchwort einen Arbeitgeber eingeben, nicht ihr Profil." Insofern lohne sich jede Investition in die Attraktivität des Unternehmens. Bei der Vergütung rät er, auch an neue Benefits für die Arbeit von zu Hause aus nachzudenken sowie Maßnahmen für die psychische Gesundheit.