Waren in der Vergangenheit Bewerbungen bereits ein Jahr vor Ausbildungsbeginn eingegangen, sind diese nun auf den Zeitraum von zwölf bis drei Monaten vor Ausbildungsbeginn verteilt. Hinhalte-Taktiken bei aussichtsreichen Kandidaten in Erwartung noch qualifizierterer Bewerber führen oftmals zu einer zwischenzeitlichen Zusage bei einem anderen Unternehmen. Eine Lösung könnte sein, auf zwei bis drei Bewerbungszyklen mit festen Fristen abzustellen. So können alle für einen Zyklus eingegangenen Bewerbungen berücksichtigt werden. Bei Eingang sollten weitere Etappen transparent kommuniziert werden, samt Hinweis auf zeitnahe Rückmeldung. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bewerber zwischenzeitlich bei einem anderen Unternehmen unterschreibt.86 Prozent der befragten Oberstufenschüler ist es wichtig, ein Unternehmen vor der Bewerbung zu kennen – sicherlich ein Vorteil für Großunternehmen. Kleinere sollten Mitarbeiter als Botschafter bei der Personalakquise nutzen. So gab fast ein Viertel der befragten Dualen Studenten im Bereich Handel an, durch das persönliche Umfeld auf den Studienplatz aufmerksam geworden zu sein – noch vor Bewerberportalen mit 19 Prozent. Zusätzlichen Anreiz bieten Prämien: Mitarbeiter, auf deren Empfehlung ein Bewerber eingestellt wird, erhalten Einmalzahlungen oder Einkaufsgutschein.52 Prozent der Oberstufenschüler geben an, sich über Social-Media zu Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren – weit mehr als über Job-Portale mit 37 Prozent. Besonders verbreitet sind Instagram und – besonders bei 16- bis 20-Jährigen – Tiktok. Zwar nutzen schon einige Händler Tiktok für einen Karriereauftritt, jedoch scheint dieser oftmals vernachlässigt zu werden: seltene Beiträge oder solche, die zu wenig Bezug zur Zielgruppe haben. Das zeigt sich in einer niedrigen Anzahl an Followern und geringer Reichweite. Gerade bei Tiktok ist die zielgruppenspezifische Ausrichtung entscheidend. Daher empfiehlt es sich, Kurzvideos primär mit Auszubildenden und Studenten zu drehen. Auch wenn die Videos vor der Veröffentlichung geprüft werden sollten, ist es empfehlenswert, Auszubildenden viel Handlungsspielraum bei dem Social-Media-Konzept und den Videos einzuräumen. Entscheidend ist, einen starken Bezug zur Ausbildung einzubauen und Spaß an der Arbeit zu vermitteln. Dies kann insbesondere durch interaktive Features gelingen, wie etwa durch Challenges zwischen den Azubis. Zudem sollte ein Link zum Bewerberportal eingefügt oder direkt eine Bewerbung via Tiktok ermöglicht werden.Aus Händlersicht wird es entscheidend sein, zwar auf die Besonderheiten der Generation Z einzugehen, aber sicherzustellen, dass die Anforderungen des Unternehmens an die Bewerber erfüllt werden. Dabei ist es wichtig, möglichst realitätsgetreu die Einstellungsvoraussetzungen zu formulieren. Werden diese als übermäßig hoch dargestellt, können an sich qualifizierte Bewerber abgeschreckt werden. Daher ist es ratsam, die Stellenausschreibungen regelmäßig auf ihre Aktualität zu prüfen und anzupassen.