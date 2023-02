Anhören

Fachkräftemigration Geplante Reform der Zuwanderung reicht nicht

"Die Erwerbszuwanderung aus Drittstaaten müsste steigen, um die wachsende Fachkräftelücke zu decken", erklärt Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Reformpläne der Ampelkoalition zum erleichterten Zuzugs von Fachkräften seien sinnvoll, gingen aber nicht weit genug.

Sinnvoll wäre es beispielsweise, im Punktesystem Englischkenntnisse zu berücksichtigen, da es mit guten Englischkenntnissen in zahlreichen Berufsfeldern möglich sein dürfte, eine Erwerbstätigkeit in Deutschland auszuüben. Weiterhin sollte in reglementierten Berufen wie beispielsweise im medizinischen Bereich geprüft werden, inwieweit Anerkennungsverfahrungen vereinfacht werden könnten, oder einschlägige Berufserfahrung berücksichtigt werden könnte, so Fitzenberger.



Eine Erwerbstätigkeit auf Probe könnte bei Berufserfahrung im Ausland das Nachholen eines anerkannten Berufsabschlusses ermöglichen. Bislang beschränke sich die gesteuerte Zuwanderung zu Erwerbszwecken aus Drittstaaten höchstens auf etwa 60 000 Personen pro Jahr. Die derzeitigen Zuwanderungsregelungen seien noch zu restriktiv, so der IAB-Direktor.

Der steigende Fach- und Arbeitskräftebedarf könne nicht dauerhaft durch die Zuwanderung von Geflüchteten gesichert werden, auch wenn das Erwerbspersonenpotenzial mit den Ukraine-Flüchtlingen gestiegen sei.