Anhören

Merken



Fehltage Jüngere immer öfter psychisch krank : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die durchschnittliche Arbeitsausfalldauer aufgrund psychischer Erkrankungen hat 2022 einen neuen Höchststand erreicht.

Immer mehr Angestellte fallen aufgrund von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz aus. Im Schnitt nahmen die Krankschreibungen im vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 301 Fehlttage zu, das ergab der diesjährige Psychoreport der DAK-Krankenkasse. Im Zehnjahresvergleich steht ein Plus von 48 Prozent zu Buche.







Ältere Angestellte stellen die größte Gruppe an Betroffenen, doch bei jungen Beschäftigten nahm die Anzahl an Fällen im vergangenen Jahr besonders stark zu. In der Altersgruppe der Männer zwischen 24 und 29 Jahren stiegen die Fehltage etwa um 29 Prozent, bei 20- bis 24-jährigen Frauen um fast ein Viertel. "Wir müssen Fragen der seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz noch mehr Beachtung schenken, insbesondere wenn es um Auszubildende und junge Beschäftigte geht", fordert Andreas Storm, DAK-Vorstandschef, in einer Pressemitteilung. Im Bereich Nahrung und Genussmittel gab es 201 Fehltage je 100 Versicherte, im Handel waren es 292 – der fünfthöchste Wert im Branchenvergleich. Im Schnitt stiegen die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen auf 301 Fehltage.