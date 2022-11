Ein Netzwerk aus 25 grundverschiedenen Firmen und Non-Profit-Organisationen hat sich 2020 neu formiert, um gemeinsam Leadership-Ausbildungen anzubieten. Ziel ist die Vermittlung einer modernen Führungskultur, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt.

Mit den Weiterbildungs-Etats großer Konzerne wie Bosch, IBM oder SAP kann man für Führungskräfte die besten Coaches weltweit einfliegen lassen, keine Frage. In der Kita Zipfelmütze oder der Stadt Wiesbaden ist das nicht so. Trotzdem tauschen sich die Mitarbeiter dieser Organisationen regelmäßig mit Managern von Bosch, SAP, Hornbach oder IBM über ihre Führungskultur aus. Sie alle sind Mitglied im UCN. Das Kürzel steht für "Unternehmen. Coaching. Netzwerk." Erklärtes Ziel dieses Verbundes ist, durch den Vergleich und Austausch mit anderen Organisationen Selbstreflektion und Weiterentwicklung zu fördern. Foto: UCN . „Wir wollen den Menschen stark machen im Beziehungsmanagement“, formuliert es Matthias Fübbeker, SAP-Chief Consultant und einer der ehrenamtlichen UCN-Geschäftsführer. Er habe schon viele Coachings und Seminare mitgemacht, die jedoch selten eine nachhaltig positive Veränderung bewirken. Quer über alle Branchen und Organisationsgrößen beobachtet er, dass es einfach zu viele Mitarbeiter gibt, die das Agieren ihres Vorgesetzten als hinderlich für ihre Leistung und die des Teams erleben. Das bestätige die Gallup Studie jährlich aufs Neue. Die Absichten seien gut, die Umsetzung nicht immer. „UCN will für eine reale Veränderung in der Praxis einstehen.“Drei mal drei Tage sollen Teilnehmer investieren. Das ist ein hoher zeitlicher Aufwand. „Und dennoch drängen Vertreter großer Unternehmen darauf, unbedingt dabei zu bleiben, da ein Kulturwandel Zeit benötigt“, so Fübbeker. Immerhin halten sich die Kosten im Rahmen, denn das Prinzip ist Gegenseitigkeit. Wer Räume oder Trainer aus den eigenen Reihen stellt, bekommt einen Freiplatz für eigene Mitarbeiter. Für Nicht-Mitglieder gibt es ein Bezahlmodell. Die Kosten für drei Tage betragen dann 6000 Euro. Gewinnerzielung ist nicht das Ziel des UCN. Er ist komplett gemeinnützig.Die ungewöhnliche Mischung der Netzwerkpartner ist Teil des Erfolgs, bestätigen alle, die schon an den Trainings teilgenommen haben. Denn anders als in firmeninternen Führungskräftetrainings sind die Erfahrungen und Blickwinkel der Teilnehmer von vornherein sehr unterschiedlich. Was kann ein IBM-Manager von der Leitung der Kita Zipfelmütze lernen? „Wir haben andere Werte und Herangehensweisen und das weitet den Blick“, antwortet Ingo Hinkel, Führungskraft bei IBM. „Gerade das positive Irritieren durch Input, der so gar nicht in das eigene Schema passt, erhöht den Lösungsraum für alle und erklärt auffällig positive Rückmeldungen wie ‚best training ever‘“, erklärt Kirsten Kohnagel, ebenfalls ehrenamtliche UCN-Geschäftsführerin. Im Hauptjob ist sie für Top-Talententwicklung und Führungskräftenachwuchs bei IBM Deutschland zuständig. Durch Kontraste werde die eigene Kultur erlebbarer. „Der UCN ergänzt das firmeneigene Programm und hilft bei der Standortbestimmung“, erklärt Tanja Rost, Teamleiterin Business Controlling, People and Culture bei dm. „Wir handeln nach dem Sauna-Prinzip: Schutzschilder werden abgelegt, wir kommen als Mensch.“ Mit offenem Visier könne man gemeinsam viel voneinander lernen.