Visualisierung von Teguts neuem Logistikzentrum

Flexibel Arbeiten Tegut Logistik bietet Vier-Tage-Woche : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Noch vor Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Michelsrombach führt Tegut jetzt in der Logistik die Vier-Tage-Woche ein. Auch in der Hoffnung, dass mehr Flexibilität und weniger Anfahrten die Besetzung der rund 800 Arbeitsplätze für Kommissionierer, Staplerfahrer, im Wareneingang, Warenausgang, in der Wertstoffabwicklung und Verwaltung erleichtern.

"Wir werden noch in diesem Jahr unser neues Logistikzentrum in Michelsrombach nach und nach hochfahren, haben aber noch immer vakante Positionen zu besetzen", sagt der Leiter des Trockensortmentelagers, Dominik Roth. Die Verteilung der 38 Wochenstunden auf vier Tage sei für die Mitarbeitenden sehr attraktiv. Erste Anwender gebe es schon. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen das Modell bereits in einem dreimonatigen Pilotprojekt in der Logistik getestet.



Roth freut sich, dass Tegut nun zu den ersten Arbeitgebern der Branche gehört mit diesem Arbeitszeitmodell. Der Händler setze damit einen "Trend-Meilenstein" in seiner Logistik. Inwiefern sich das Modell auf andere Unternehmensbereiche wie den Verkauf übertragen lässt, lasse sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einschätzen, sagte ein Sprecher.