Reaktionen bei Hornbach "sehr positiv"

Arbeitzeiterhöhung besonders in den Filialen beliebt

Gewerkschaft mahnt zu genauer Betrachtung

Diesen Schritt ist der Baumarktbetreiber Hornbach bereits gegangen. Schon im Januar hat das Unternehmen flächendeckend ein flexibles Arbeitszeitmodell für alle Beschäftigten in Filiale, Logistik und Verwaltung eingeführt und zieht heute eine positive Bilanz. In dem Modell gibt es drei Möglichkeiten zur Arbeitszeitreduzierung und eine Komponente zur kurzzeitigen Erhöhung auf bis zu 42,5 Wochenstunden. Ein fünftes Element ermöglicht die Bündelung der Standardarbeitszeit von 37,5 Stunden auf vier Arbeitstage. Jochen Braun, Mitglied der Geschäftsleitung, resümiert auf LZ-Anfrage: "Die Reaktionen sind sehr positiv. Für die Kolleginnen und Kollegen ist es eine sinnvolle Möglichkeit, Beruf und Privatleben besser ein Einklang zu bringen." Zufriedenheit und Gesunderhaltung am Arbeitsplatz seien weitere Gründe für die Einführung, "das gelingt uns gut", so Braun.Nach Angaben des Unternehmens haben bereits rund 25 Prozent der Mitarbeitenden deutschlandweit Gebrauch von der so genannten "Arbeitszeit nach Maß" gemacht, sowohl in der Verwaltung als auch in den Märkten.Während in Bornheim häufiger die Reduzierung der Arbeitszeit genutzt werde, sind bei den 11 000 Angestellten in den Märkten die Bausteine zur Erhöhung und Umverteilung der Arbeitszeit beliebter, da die Arbeit starken saisonalen Schwankungen unterliegt. Rund die Hälfte der Filialmitarbeitenden, die die Flexibilisierung in Anspruch genommen haben, erhöhten die Wochenarbeitszeit für einen begrenzten Zeitraum. Ein Viertel nutzte die Möglichkeit der Umverteilung der Arbeitszeit, der übrige Anteil reduzierte. Lücken in der Personaldecke hätten sich durch die Flexibilisierung bisher nicht ergeben: Durch das Modell werde die Arbeitszeit zwar umverteilt, aber "anhand der Zahlen sehen wir, dass das grundsätzlich recht ausgewogen passiert", so Braun. Außerdem: Mehrarbeit legten die Kollegen "erfreulicher Weise" in der Regel in die Saison, freie Tage außerhalb.Für den Handel scheinen neue Arbeitszeitmodelle interessant, sofern sich dabei die Entlohnung nicht ändert. Wie gut sind sie für die Angestellten? Stefanie Nutzenberger, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, mahnt, dass sich viele Angestellte eine Vier-Tage-Woche bei entsprechender Lohnkürzung "gar nicht leisten können". Und: "Je flexibler die Arbeitszeit, desto weniger planbar ist sie für die Beschäftigten". Häufig sei es der Arbeitgeber, der entlang von Umsatzströmen entscheide, wer wann arbeite. "Das treibt Menschen aus dem Handel."