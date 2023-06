Anhören

82 Prozent aller Arbeitnehmer sind grundsätzlich wechselwillig, belegt die neue Talent-Trends-Studie der Page Group. Grund sei nicht Unzufriedenheit mit dem Job oder Gehalt, sondern ein "alarmierender Wandel" der Haltung zum Beruf.

Das persönliche Wohlbefinden, die bestmögliche Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf werde heute über Karriere und Gehalt gestellt, zumal gute Aufstiegsmöglichkeiten und Bezahlung ohnehin vorausgesetzt werden. Bessere Arbeitsbedingungen könnten schnell den Wechsel auslösen. "Wer in der heutigen Arbeitswelt Talente binden möchte, muss sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der Schlüssel liegt darin, sich klar an den Bedürfnissen der Arbeitnehmenden auszurichten und deren Prioritäten in den Fokus zu setzen", erklärt Goran Baric, Gechäftsführer der Page Group Deutschland.