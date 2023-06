Die Quote an Frauen in Vorstandspositionen bei großen deutschen Unternehmen steigt langsam, aber stetig an. Um Kandidatinnen zu bekommen, müssen die Firmen dabei oft auf Personalrecruiter zurückgreifen, zeigt der neue Bericht der gemeinnützigen Allbright-Stiftung.

Frauen kommen einer Studie zufolge bei der Neubesetzung von Topposten in börsennotierten deutschen Unternehmen zunehmend zum Zug. Nach einer Ausw