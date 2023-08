Mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, daran arbeiten alle progressiven Arbeitgeber. Der Online-Händler Otto versucht es nun mit einem beherzten Schritt, der gute Begleitung erfordert.

Teams legen selbst Kernarbeitszeiten fest

Veränderung braucht neue Wege. Der Online-Händler Otto schreibt künftig alle Führungspositionen grundsätzlich als vollzeitnahe Teilzeitstellen aus. Positionen wie Direktorin oder Direktor sowie Bereichs- und Abteilungsleitungen können in einer Arbeitszeit zwischen 80 und 100 Prozent ausgeübt werden. Eine Vollzeitstelle steht bei Otto aktuell für 37,5 Stunden Arbeitszeit pro Woche.Das Projekt zur Führung in Teilzeit wurde in enger Kooperation zwischen den Bereichen Recruiting und Diversity Management ausgearbeitet, berichtet Veronika Beck, Senior HR-Managerin bei Otto. Haben Bewerber in Teilzeit die gleichen Chancen, wie Vollzeitkandidaten? "In solchen Fällen könnte es natürlich ein Bias, also eine Voreingenommenheit, geben. Darüber klären wir deshalb regelmäßig in Schulungen auf", sagt Beck. Diese Unconscious-Bias-Trainings umfassen einen digitalen Lernpfad sowie Reflexionsworkshops für Recruiter und für Führungskräfte, die verpflichtend daran teilnehmen müssen. Grundsätzlich solle die geeignetste Person für die Stelle ausgewählt werden. "Am Ende zählt, wer am besten passt – egal ob in 80, 90 oder 100 Prozent", so Beck. Weniger als 80 Prozent ist nicht möglich. Im Anschluss werde das Stellenprofil so angepasst, dass es zu der Arbeitszeit der neuen Führungskraft passe. Dazu geht die Personalabteilung in den Austausch mit der Führungsperson der neuen Teilzeitstelleninhaberin. Der Fachbereich entscheidet dann, wie die Zuständigkeiten neu geschnitten werden.Um sicherzustellen, dass die Arbeit der Teams rund läuft, auch wenn eine Führungskraft etwa an bestimmten Wochentagen nicht da ist, setzt das Unternehmen stark auf Eigenverantwortlichkeit: "Teams erarbeiten eigenständig quartalsweise in Kommunikationssprints, wie und wann wer arbeitet. Unsere Gruppen haben teilweise sehr unterschiedliche Kernarbeitszeiten", berichtet Beck. Hilfreich sei auch, dass im Unternehmen eine Gleitzeitregelung gilt und Remote Work in Abstimmung mit dem Team grundsätzlich möglich ist.Um die neue Regelung zu begleiten, setzt die HR-Abteilung auf Best-Practice-Formate zur Leitung von Teilzeitführungskräften. "Wir planen eine Art kollegiale Fallberatung: Wie läuft das bei euch, wie geht das Team damit um, einfach um in den Austausch zu kommen", so Beck. Bereits heute sei jede fünfte Otto-Führungskraft in Teilzeit tätig, der Großteil davon Frauen.