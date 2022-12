Anhören

Merken



Freiwillige Leistungen Unternehmen sparen an Benefits : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Unternehmen wollen sparen und planen dies auch bei den Mitarbeiter-Benefits. Jede zweite Firma (48 Prozent) hat bereits Kürzungen vorgenommen, ein weiteres Viertel (26 Prozent) plant dies noch zu tun.

Bei mehr als einem Drittel der befragten Firmen betreffen die Einsparungen zum Beispiel die Kostenübernahme für die technische Ausstattung im Homeoffice (35 Prozent), zusätzliche freie Tage (35 Prozent) und Zuschüsse zu den Internetkosten, die durch die Arbeit Zuhause entstehen (34 Prozent). Das sind Ergebnisse einer Studie der Marktforscher von YouGov im Auftrag von Linkedin, bei der über 2 900 Führungskräfte, darunter 250 in Deutschland, befragt wurden. Dass die Einschnitte mit den Interessen der Beschäftigten kollidieren, dessen sind sich die Führungskräfte bewusst. Knapp drei Viertel der Befragten (73 Prozent) befürchten, dass sich die Einsparungen negativ auf die Motivation der Mitarbeiter auswirken. Konfliktpotenzial dürfte auch die Absicht vieler Führungskräfte haben, ihre Mitarbeiter wieder verstärkt ins Büro zurückzuholen, was ein Viertel der Befragten plant. Grundsätzlich würden es sogar 58 Prozent präferieren, wenn ihre Mitarbeiter in dieser wirtschaftlich unsicheren Situation öfter im Büro arbeiten würden. Denn viele (28 Prozent) haben dann doch Zweifel an der Produktivität im Homeoffice. "Unternehmen sollten vorsichtig evaluieren, in welchem Umfang sie die Flexibilität ihrer Mitarbeiter in der aktuellen Situation beschränken wollen", sagt Barbara Wittmann von LinkedIn. Homeoffice zu streichen oder einzuschränken, könne zu Lasten der Zufriedenheit gehen.