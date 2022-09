Nicht unbedingt: Zeiterfassung gibt Mitarbeitenden die größtmögliche Sicherheit, dass wirklich geleistete Arbeit erfasst und, in welcher Form auch immer, ausgeglichen wird. Das ist kein Widerspruch zu Future Work, denn auch im Homeoffice erfassen wir ja heute schon Arbeitszeiten. Ich glaube aber, dass für die Jüngeren und alle, die individuell arbeiten möchten, viele Fragen offen sind. Ein Beispiel: Wir sprechen über ein EU-Gesetz, aber man darf nicht ohne Weiteres von den Niederlanden aus für das Headquarter in Deutschland arbeiten. Arbeitszeiten sind das zweite Thema. Wer um 20 Uhr noch mal seinen Laptop anschaltet, um in Ruhe zwei Stunden zu arbeiten wenn die Kinder schlafen, verstößt gegen das Arbeitszeitgesetz, falls er am nächsten Tag morgens vor 9 Uhr die Arbeit wieder aufnimmt. Das darf ja nicht sein. Flex Work, also „Arbeiten wie es zu mir und meinem individuellen Leben passt“, ist DIE Kernerwartung der Arbeitnehmer:innen an die Arbeitgeber.