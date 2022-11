Christoph Ludwig hätte sich seinen Start als Unternehmer sicher etwas sorgenfreier vorgestellt: Im April 2021 übernahm der damals 56-Jährige den Backzutatenhersteller Pickerd in Burgwedel, den er zuvor neun Jahre als angestellter Manager leitete und daher bestens kannte.

„Ich wünsche mir ehrlich gesagt einen etwas kühleren Herbst, weil dann mehr gebacken wird“ Christoph Ludwig

"Schon im Herbst begann die Malaise", resümiert der Firmenchef. Rohstoffe, Verpackung, Logistik und Personal wurden immer knapper und teurer. Diese Entwicklung habe sich mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs bei bestimmten Rohstoffen weiter verschärft bis hin zur eingeschränkten Lieferfähigkeit von Pflanzenfetten im Frühjahr.Seitdem hat sich durch Energiekrise, Inflation und Warenverknappung die Situation weiter verschlechtert. Das erste Halbjahr 2022 sei äußerst unerfreulich angelaufen. "Die Verbraucher hielten sich zurück und holten im Sommer draußen und im Urlaub alles nach, was in der Pandemie nicht ging." Die gesamte Kategorie der Backzutaten habe bei den Vollsortimentern überproportional verloren. "Steigende Kosten und sinkende Umsätze hält man nicht lange durch", sagt Ludwig. "Hinzu kommt, dass wir die gestiegenen Preise, wenn überhaupt, nur zeitversetzt weitergeben können", so der neue Pickerd-Inhaber. "Die Kooperationsbereitschaft im Handel ist nicht überwältigend. Das Verständnis für die Nöte der Hersteller ist groß, die Aktion aber sehr gering." Back-und Dekor-Artikel seien eben keine Produkte des täglichen Bedarfs, sondern derzeit eher Luxusartikel.Selbst wenn die Händler Preisanstiege selbst erlebt haben, zum Beispiel bei Zucker, den sie auch einkaufen, zeigten sie wenig Solidarität. "Die Gespräche bleiben anstrengend", sagt Ludwig. Seine Handelspartner erlebt er als extrem gefordert. "Je nach Subkategorie haben sie es mit zwei bis drei Preiserhöhungen pro Jahr zu tun und können sich vor lauter Verhandlungen kaum noch um ihr Warengeschäft kümmern." Das senke auch ihr Interesse an Innovationen. Er hofft, dass die Gaspreisbremse die Stimmung im Handel wieder hebt."Wir schauen jetzt gebannt darauf, ob der Herbst wieder mehr Homing, Cocooning, es sich schön machen in den eigenen vier Wänden bringt, denn dann sind unsere Backzutaten besonders gefragt." Der Handel gehe diese Wette ein, und so sei das Saisongeschäft gut gestartet mit zunehmendem Umsatz im September und Oktober. Trotz Energiekrise wünscht sich Ludwig "ehrlich gesagt einen etwas kühleren Herbst, weil dann mehr gebacken wird." Entscheidend seien der November und Dezember. "Wir setzen darauf, dass sich die Verbraucher dann wieder etwas mehr gönnen", sagt Ludwig. Am Ende des Jahres hoffe er auf ein zartes Plus. "Nominal, nicht real."