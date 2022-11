Führung: "Energiekrise nicht bei mir"

Was sind denn die wichtigsten Energiequellen für Menschen in Unternehmen?Thema Nummer eins ist für alle, mit denen wir gesprochen haben, der Team-Spirit, also der Geist und der soziale Zusammenhalt im Team, gefolgt von dem Wunsch, gute Arbeitsergebnisse zu erzielen. Nummer drei der wichtigsten Energiequellen ist Vertrauen und Rückendeckung zu erfahren durch Vorgesetzte, aber auch Kolleginnen und Kollegen, gefolgt von Anerkennung im Job. Auch Freiraum zu haben bei der Ausübung der Aufgaben, gehört zu den Kernbedürfnissen der Menschen in Unternehmen. Das haben wir in unseren Gesprächen und durch unsere Praxiserfahrung ermittelt. Aber natürlich gibt es große individuelle Unterschiede.Was bedeutet das für die Führungskraft? Klingt stark nach betreutem Arbeiten.(lacht): Um die Energiequellen anzuzapfen, ist es in der Tat so, dass die Führungskraft sich mit den Energiequellen der einzelnen Mitarbeiter auseinandersetzen muss. Das ist eine Hauptaufgabe und gut investierte Zeit.Führung ist kein Statussymbol, sondern ein Job.Wie gehe ich als Vorgesetzte oder Vorgesetzter dabei vor?Es gibt drei wichtige Fragen, die die Führungskraft den Mitarbeitern stellen muss: "Was gibt Dir Energie?" und "Was raubt Dir Energie?"Und als dritte entscheidende Frage, die die Führungskraft auf sich selbst verweist: "Hast Du nach einem Gespräch mit mir mehr oder weniger Energie?" Ich stelle diese Fragen in all meinen Projekten.Rechnen Sie mit ehrlichen Antworten?Ja, aber eventuell erst nach dem zweiten Gespräch. Das muss eingeübt sein im Sinne von kontinuierlicher Erfahrung. Fragt der Vorgesetzte einmal danach und dann nie wieder, ist das wenig glaubwürdig.Um die Energie von Führungskräften ist es allerdings auch nicht gut bestellt, schreiben Sie.Nur zehn Prozent der Führungskräfte haben selbst ein hohes, positives Energielevel. 85 Prozent rauben ihren Mitarbeitern mehr Energie als sie geben können. Das sind erschreckende Ergebnisse aus Studien, die wir ausgewertet haben, unter anderem vom bekannten Massachusetts Institute of Technology, MIT.Was läuft schief?Kein Unternehmen trägt seinen Führungskräften auf, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter Energie haben. Das war bisher kein Thema, das stand nicht im Fokus. Die zielgerichtete Motivation im Hinblick auf die Erreichung der Team- und Unternehmensziele steht im Vordergrund, aber nicht woher der einzelne seine Power bezieht, um sich konstruktiv einzubringen. Danach hat keiner gefragt. Aber es ist wichtig, diese Klarheit zu haben und über die drei Fragen zu bekommen. Wir testen das in unseren Webinaren und die Führungskräfte bestätigen, dass sie wertvolle Erkenntnisse aus den Antworten gewinnen können.Ist das nicht die Rolle der Personaler den Führungskräften auch bei diesem Thema auf die Sprünge zu helfen?Führungskräfte erwarten von Personalern in der Regel, dass diese schnell ihre Probleme lösen im Sinne von "Der Mitarbeiter performt nicht. Kannst Du dafür sorgen, dass wir den loswerden?" Damit setzt man den Hebel an der falschen Stelle an, und es ist schade um die Potentiale, die wir so verlieren. Wenn man sich näher mit der Situation befasst, kommt oft heraus, dass die Gründe für die Probleme meist im gegenseitigen Umgang liegen. Und daran kann gearbeitet werden. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum Mitarbeiter so oder so handeln.In der Ausbildung unserer Führungskräfte muss sich etwas ändern. Das ist unsere Überzeugung.Womit rauben Unternehmen und Chefs ihren Beschäftigten Energie?Mit zu viel Bürokratie, Kontrolle und genauen Vorgaben wie sie ihre Arbeit zu erledigen haben. Dann gibt es diktatorische Entscheidungsträger, die keine andere Meinung als ihre zulassen und auch negativ eingestellte Menschen, die jede Initiative im Keim ersticken. Stillstand sowie Unehrlichkeit sind ebenfalls wichtige Räuber.Wie tanke ich denn auf im Job?Indem ich alle Aktivitäten, die mir Kraft geben und solche, die sie mir rauben, identifiziere und farblich in grün oder rot markiert in einer Energiebilanz festhalte. Man entdeckt dabei ganz schnell Muster. Unser Rat: Bei der Tages- und Wochenplanung darauf achten, dass sich die Energiebilanz die Waage hält und genug Energiegeber im Kalender vermerkt sind. Außerdem ist es gut, den Tag mit einem Energiegeber starten. Ich beginne zum Beispiel damit, etwas Neues zu lernen. Das gibt mir Energie für den Tag. Energiekrise – nicht bei mir!Rangwich: Wir führen über 30 Methoden in unserem Buch auf, die dabei helfen, die eigenen Energiequellen und -räuber im Rahmen der Eigenanalyse zu klären.Wie kommt das Thema auf die Teamebene?Jedes Teammitglied stellt seine Energiequellen und -räuber vor. Gemeinsam wird dann geklärt, was die großen Energieräuber sind, die dem ganzen Team auf den Geist gehen und die man in Zukunft vermeiden oder reduzieren kann.Was hat das mit Nestlé zu tun?Das Buch war kein Nestlé-Auftrag. Unsere Ideen und Methoden ließen sich allerdings wunderbar in unserer Arbeitspraxis ausprobieren. Wir wenden diese in unseren Projekten und Teamworkshops bei Nestlé an. Wir konnten unsere Thesen auch schon im obersten Management vorstellen und werden unterstützt.Haben Sie branchenspezifische Ausprägungen feststellen können?Nein, die Probleme sind überall ähnlich. Wir haben allerdings eine geschlechtsspezifische Besonderheit ermittelt. Frauen empfinden die Energieräuber als besonders stark und leiden stärker darunter. Männer überspielen oder ignorieren diese eher. Anerkennung und Wertschätzung ist für Frauen ein wichtiger Energiegeber, wichtiger als bei Männern.Was sagt der Vergütungsexperte Rangwich, wenn der Mitarbeiter das Gehalt als Energiegeber Nummer eins nennt?Eine monetäre Anerkennung ist ein Energiegeber. Aber sie motiviert nicht dauerhaft, sie verhindert höchstens Frustration, führt aber nicht zur Zufriedenheit, wenn andere Faktoren, wie die Arbeitsbedingungen im Argen liegen.Menschen sollen ihre ganze Persönlichkeit mit auf die Arbeit bringen und idealerweise aufgetankt nach Hause gehen. Das ist unsere Idee.