Zuhören, verstehen, ernst nehmen, in den Dialog gehen. Die oft ablehnende Haltung und das Ins-Lächerliche-Ziehen von Wünschen ist wenig hilfreich. Eine Diskussion auf Augenhöhe. Ich musste das auch lernen. Als Unternehmerin Bewerbern gegenüber zu sitzen, die eine verantwortungsvolle Position mit entsprechendem Gehalt einfordern, jedoch wenig Bereitschaft zu Überstunden kundtun, da muss man erstmal schlucken. Auf der anderen Seite ist es sinnvoll, seine Arbeit in der vorgegebenen Zeit zu erledigen und dies in einer exzellenten Qualität. Wenn das passt, ist es gut fürs Unternehmen.Was mich ärgert, ist das manchmal fehlende Verständnis, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Wenn nicht darüber nachgedacht wird, was für Folgen das eigene Verhalten für das Team und Unternehmen hat. Das wirkt oft respektlos und egoistisch. Wer etwas bekommt, sollte auch bereit sein, eine Gegenleistung zu erbringen. Nicht nur dann, wenn er Bock dazu hat.