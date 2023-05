The Next We

Rosa Riera, The Next We: Hat das Programm für Nestlé ausgerollt.

Der Fahrplan von The Next We sieht so aus, dass die Manager vier Wochen an ihrem individuellen Mindset, ihrer möglicherweise hemmenden Haltung zu Themen wie "Kontrolle abgegeben ans Team" oder "Lösungen zulassen, die noch nicht perfekt sind", arbeiten. "Wir versuchen Führungskräfte, die einen erfolgreichen Weg hinter sich haben, dafür zu öffnen, dass ihre bewährte Herangehensweise möglicherweise für die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht mehr reicht", sagt Riera. Danach wird acht Wochen geübt. "Wir nutzen beispielsweise kurze Hörspiele, Videos und Texte. Unsere Coaches sprechen in dieser Zeit regelmäßig mit den Coachees und darüber, wie diese Übungen gewirkt haben", so die Mindset-Expertin. Als Beispiel fällt ihr typisches Chef-Verhalten nach dem Motto ein: "Gut wird es nur, wenn ich es mache". Übung dazu: Bei einer Präsentation vorm Vorstand nicht selbst präsentieren, sondern die Person im Team dazu befähigen, die Expertin dafür ist. "Danach reflektieren wir mit der Führungskraft, wie es sich für sie angefühlt hat, Verantwortung abzugeben, aber auch die Möglichkeit, zu glänzen."Zweites Beispiel: Zu einer neuen Idee wird ein Papier ins Netz gestellt, an dem alle arbeiten können. So wird transparent, was die anderen Teammitglieder denken, was sie beisteuern können, und schneller wird der Prozess meistens auch.