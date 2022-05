Anhören

Merken



Führungspersonal Zu wenig Chefinnen im Mittelstand : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Allbright-Stiftung beklagt, dass es in mittelständischen deutschen Unternehmen noch weniger Frauen an die Spitze schaffen als in Dax-Unternehmen. Denn auch diese schneiden im internationalen Vergleich schlecht ab.

Am Stichtag 1. März 2022 arbeiteten in den Geschäftsführungen der 100 umsatzstärksten deutschen Familienunternehmen nur 8,3 Prozent Frauen. Bei den 160 an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen waren es 14,3 Prozent.



Große Familienunternehmen prägen die deutsche Wirtschaft. Doch ihrem Anspruch, gesellschaftlich verantwortungsvoll zu wirtschaften, würden sie bei Chancengleichheit und Vielfalt nicht gerecht. Zudem verändere sich wenig. In den letzten zwei Jahren besetzten die 40 DAX-Unternehmen immerhin 38 Prozent der Top-Positionen mit Frauen. Bei den 70 Familienunternehmen in vollständigem Familienbesitz waren es dagegen nur 6 Prozent.