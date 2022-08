Nutzmedia

Tanja Eggers und Rolf Zuber: Das Paar begann seine berufliche Laufbahn bei Kaufland.

Sie dürfen einfach mal ihre Neugier auf andere Generationen und Meinungen zulassen und sich gleichzeitig selbst öffnen, indem sie Einblicke in ihre Welt und ihren Erfahrungsschatz geben. Das hilft, auf Augenhöhe zu kommen. Die nachrückenden Generationen nehmen das aus meiner Sicht dankbar und respektvoll an. Es geht um Vertrauen und um das Voneinander Lernen. Intergenerativ.Mut ist eine Schlüsselkompetenz der Zukunft. Lebenswege und Karrieren verlaufen nicht immer linear. Es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln, lebenslang zu lernen, vor allem Mut zum eigenen Weg zu haben, sich etwas zuzutrauen, zu experimentieren.Ja, wir haben zwei besonders anstrengende Jahre hinter uns und mussten uns alle zeitweise auf die Suche danach begeben, was uns Energie schenkt, uns positiv stimmt. Ich merke die steigende Nachfrage nach Themen der Achtsamkeit auch im Business. So biete ich in einem Unternehmen morgens online 30-minütige "Snacks" zur Selbstreflektion an, die gut angenommen werden. Das Homeoffice hat uns gezeigt, dass es Rückzugsmöglichkeiten gibt, die wir nutzen können. Gleichzeitig lassen sich private Bedürfnisse wie Arzttermine oder Mittag essen mit den Kindern mit dem Arbeitsalltag vereinbaren.Ich habe sehr deutlich erfahren, dass das Leben sich von heute auf morgen ändern kann. Dies hat mich stark geerdet in Bezug auf meine eigene Lebensplanung. Mein Partner war ein Rhetoriker und Bühnenmensch und hat die Sprache durch den Schlaganfall zunächst verloren, daher sprach ich plötzlich für uns beide. Heute ist mein Mann mein Inhouse-Consultant, der mir bei der Vorbereitung von Coachings und Workshops hilft und gelegentlich auch mit mir auftritt: Wir wollen unseren Erfahrungsschatz weitergeben und anderen Mut machen im Umgang mit Veränderungen.Jörg hat bei Kaufland eine steile Karriere gemacht, vom Trainee bis zum Geschäftsführer, worauf er sehr stolz ist. Rückschläge kannte er nicht. Sein Antreiber, "sei stark", wurde zu seiner größten Schwäche, sagt er selbst. Heute – nach dem Schlaganfall vor sechs Jahren – sieht er manches gechillter, mit mehr Abstand. Sein Learning: Besser auf den Körper, auf eventuelle Anzeichen achten und stärker in den Austausch gehen statt alles mit sich selbst auszumachen.Die Verantwortung liegt auf mehreren Schultern: Zunächst gilt es, die eigene Gesundheit selbst im Blick zu behalten, Grenzen zu erkennen und entsprechend Pausen einzulegen. Dazu wird einen niemand auffordern, schon gar nicht in der Rolle der Führungskraft. Wer ein Team leitet, sollte auch durch die Gesundheitsbrille auf seine Leute schauen, Veränderungen wahrnehmen und den einzelnen Mitarbeitenden nicht nur als Leistungserbringer sehen. Der gesunde Umgang miteinander ist am Ende eine Frage der Haltung und der Kultur, die das Unternehmen vorleben muss – egal in welcher Branche.Ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich darf das provokativer als andere sagen als Partnerin eines Schlaganfallpatienten. Mehr Menschlichkeit in die Unternehmen zu bringen, betrachte ich heute als meinen gesellschaftlichen Beitrag.