Gehälter 2023 Knapp sechs Prozent im Handel erwartet

Die Löhne werden im Jahr 2023 um durchschnittlich 5,5 Prozent steigen. Davon gehen 81 Prozent befragter Personalleiter aus.

Im Handel wird der Lohnanstieg mit rund 5,9 Prozent voraussichtlich am höchsten ausfallen, gefolgt vom Dienstleistungssektor mit 5,6 Prozent. Dagegen erwarten Industriebetriebe Lohnsteigerungen um durchschnittlich 5,0 Prozent. Das sind Ergebnisse der Randstad-Ifo-Personalleiterbefragung im vierten Quartal 2022.



42 Prozent der befragten Unternehmen planen die Auszahlung der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie, bei 44 Prozent steht die Entscheidung noch aus. Lediglich 14 Prozent schließen diese Zahlung aus. Während jedes zweite Industrieunternehmen die Auszahlung mit einer Ausschöpfung von 79 Prozent einkalkuliert, sind Dienstleistungs- und Handelsbranche mit 40 beziehungsweise 34 Prozent der befragten Unternehmen zurückhaltender, so die Umfrage. Die Inflationsausgleichsprämie soll auch hier nicht voll zum Tragen kommen: Im Handel werde sie zu rund 55 Prozent ausgeschöpft, in der Dienstleistungsbranche zu rund 70 Prozent.