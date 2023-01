Anhören

Gehälter Frauen im Verkauf schlechter bezahlt

Das durchschnittliche Gehalt im Verkauf des Einzelhandels liegt bei 29 372 Euro. Weibliche Verkaufskräfte kommen auf 27 422 Euro Bruttojahresgehalt und erzielen damit rund 3 700 Euro weniger als ihre männliche Kollegen.

Frauen mit Führungserfahrung erhalten im Verkauf durchschnittlich 29 683 Euro und liegen damit unter dem durchschnittlichen Bruttogehalt der Männer (31 211 Euro), die in die Auswertung einbezogen wurden. In Baden-Württemberg, Hessen und Bayern werden die höchsten Gehälter im Einzelhandel gezahlt. Schlusslicht ist nach dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern mit 25 725 Euro das Bundesland Sachsen.



Das sind Ergebnisse des Kununu Gehaltscheck 2023, der auf einer Auswertung von mehr als 566 000 Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten basiert. Mitarbeiter in Teilzeit, Auszubildende oder Praktikanten sind nicht mit aufgenommen.



Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt über alle Branchen liegt in Deutschland bei 48 538 Euro. Hessen ist das Bundesland mit den höchsten Durchschnittsgehältern. Am zufriedensten sind Menschen in München mit ihrem Gehalt. Mit Personalverantwortung steigt das Gehalt um durchschnittlich 14 392 Euro. Auch Berufserfahrung zahlt sich aus, so das Fazit. Menschen mit über zehn Jahren Berufserfahrung verdienen durchschnittlich 57 565 Euro jährlich.