Gehalts-Check Leitung Qualitätsmanagement : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Leitung Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung ist eine Schlüsselposition im Unternehmen. Die QM-Experten verantworten das komplette Qualitätswesen.

Es besteht aus Hygiene-(HACCP)-Konzept und Schulungen, umfasst das QM-System sowie Konzeption und Umsetzung der Qualitätssicherung inklusive Audits und Zertifizierungen. Im Vergleich zu 2021 ist die durchschnittliche Vergütung der QM-Experten um rund 13 Prozent gestiegen. Darin spiegelt sich der hohe Bedarf an QM-/QS-Leitungsfunktionen wider und der Überhang an offenen Stellen. In den letzten zehn Jahren stieg das Gehalt um 45 Prozent auf aktuell 118 000 Euro im Jahr.