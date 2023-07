Anhören

Merken



Gehalts-Check Kaufmännische Leitung : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die kaufmännische Leitung verantwortet die Bereiche Finanzen, Controlling und teilweise ebenfalls IT beziehungsweise Personal.

Die kaufmännische Leitung verantwortet die Bereiche Finanzen, Controlling und teilweise ebenfalls IT beziehungsweise Personal. Seit der letzten Auswertung vor zwei Jahren hat sich die durchschnittliche Vergütung dieser Funktion um 2 Prozent erhöht. Hohe Gehälter erreichen insbesondere die Finance Directors, die in deutschen Tochtergesellschaften internationaler Unternehmen arbeiten. Mit einem Anteil von 25 Prozent sind in dieser Position deutlich mehr Frauen tätig als im Vergleich zu anderen, hierarchisch vergleichbaren Funktionen in Produktion, Technik, Produktentwicklung oder Vertrieb. Der vorherrschende Ausbildungshintergrund ist ein Studium der Betriebswirtschaftslehre.