Anhören

Merken



Gehaltsentwicklung Preise steigen EU-weit stärker als die Löhne : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Hans-Böckler-Stiftung warnt vor einem Reallohnverlust der Beschäftigten in diesem Jahr. Denn in keinem EU-Land hielten derzeit die Lohnsteigerungen mit der Inflation Schritt.

So geht die Europäische Kommission 2022 von Lohnerhöhungen in Höhe von 3,7 Prozent aus, obwohl die Inflationsrate in einigen Ländern deutlich zweistellig ist. In Deutschland verteuerten sich die Preise im Juli um 7,5 Prozent.