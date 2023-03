IMAGO / photothek

Im Handel ist die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern vergleichsweise klein.

Equal Pay Day Im Handel ist die Lohnlücke kleiner als in der Industrie

In 45 von 46 Branchen verdienen Frauen weniger als Männer, zeigt eine aktuelle Auswertung das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Ein wichtiger Grund: In 26 von 34 Branchen, für die Daten vorliegen, arbeiten Frauen seltener in leitender Stellung als Männer.