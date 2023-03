Anhören

Gender-Pay-Gap EU stimmt über Lohntransparenz ab

Das Europaparlament wird am Freitag, 31.03.2023, über die EU-Lohntransparenzrichtlinie abstimmen. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden zur Offenlegung des Gender-Pay-Gap verpflichtet werden.

Experten halten die Zustimmung des Parlamentes zu dem vorgelegten Entwurf der so genannen EU Pay Transparency Directive für wahrscheinlich. Er sieht unter anderem vor, dass Unternehmen eine gemeinsame Entgeltbewertung mit Arbeitnehmervertretern durchführen müssen, wenn ein Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern von mehr als 5 Prozent festgestellt wird. Zudem müsste dann ein Aktionsplan für mehr Gleichstellung aufgestellt werden. Außerdem können Verstöße gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts geahndet werden mit einem Bußgeld. Die Richtlinie soll bis 2026 in nationales Recht umgesetzt werden.



Der HDE bezeichnete das Regelwerk im Vorfeld als "neues Bürokratiemonster für Arbeitgeber". Er kritisierte auch den Geltungsbereich der neuen Richtlinie: "Ausnahmen für den Mittelstand sowie tarifgebundene und tarifanwendende Unternehmen sucht man in der Richtlinie vergeblich", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.



Dem entgegnet Jennifer Schulz , Expertin für Fair-Pay-Analysen bei der Unternehmensberatung Hkp Group: "An kleine Unternehmen wurde gedacht: Artikel 9b besagt, dass kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern durch die Mitgliedsstaaten in Form von technischer Hilfe und Schulungen unterstützt werden müssen, um Kosten und Verwaltungsaufwand zu begrenzen."