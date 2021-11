Anhören

Generation Z Wohlstand wichtiger als Klimarettung

Junge Arbeitnehmer zwischen 18 und 29 Jahren arbeiten vor allem (83 Prozent) für ihren materiellen Wohlstand. Das zeigt die New Work Studie von Randstad.

An zweiter Stelle steht mit 68 Prozent der Wunsch, gebraucht zu werden, gefolgt von Anerkennung (66 Prozent). Jeder Zweite wünscht sich wahlweise Karriere oder viel Freizeit. Nur jeder Dritte möchte mit der Arbeit einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. 41 Prozent der jungen Arbeitnehmer streben eine Karriere mit Führungsverantwortung an, 62 Prozent möchten sich lieber als Experte auf einem Gebiet entwickeln. Gleichzeitig stellt die Gen Z hohe Anforderungen an Unternehmen und Führungskräfte, für die sie arbeiten: 72 Prozent möchten einen Sinn in ihrer Arbeit sehen.