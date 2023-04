Anhören

Merken



Geschlechtergleichheit Netzwerk LEAD misst größeren Frauenanteil : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Im Handel und in der Konsumgüterindustrie ist die Quote der Frauen in Führungspositionen 2021 auf 35 Prozent gestiegen. 2017 waren es erst 25 Prozent.

Dies zeigt die "Gender Diversity Scorecard", die das Branchennetzwerk LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) alle zwei Jahre vorlegt. Sie dient als Messgröße für die Branche in Sachen Gleichberechtigung. Für 2023er Zahlen führt LEAD gerade eine neue Umfrage durch und bittet um Unternehmen um Teilnahme.