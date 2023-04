Anhören

Gesundheitsmanagement Mentale Entlastung ist noch Randthema : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Von 1 000 befragten Unternehmen und Behörden hat nur ein Drittel ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert.

Gleichzeitig glauben fast 40 Prozent der Befragten, dass mentale Belastungen am Arbeitsplatz wie Burnout, Überforderung und Depression bereits jetzt eine "eher große" beziehungsweise "große" Bedeutung in ihren Unternehmen haben.



Die Messung psychischer Belastungen für die Gefährdungsbeurteilung ist eine arbeitsschutzgesetzliche Pflicht. Doch fast neun Prozent der Arbeitgeber bieten gar nichts an, zeigt eine Studie des Instituts für betriebliche Gesundheitsberatung. Fast die Hälfte der befragten Organisationen gibt für Gesundheitsförderung weniger als 10 000 Euro aus.