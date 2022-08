Anhören

Gleichberechtigung Coca-Cola setzt Quote für Frauen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

40 Prozent Frauen in Führungspositionen bis 2025, haben sich die Coca-Cola Europacific Partners Deutschland als Zielmarke gesetzt. In den vergangenen fünf Jahren sei der Anteil der Chefinnen in den drei obersten Führungsebenen bereits von 25 Prozent auf 32 Prozent gewachsen.

Um Chancengleichheit zu fördern, bereitet Coca-Cola Berufsanfängerinnen mit Programmen wie "Women into Leadership" auf eine Führungsrolle vor. Weiblichen Talenten in der Supply Chain würden persönliche Mentoren an die Seite gestellt, erklärt Personalchefin Kathrin Flor. Im Verkauf gebe es das Programm "She leads".