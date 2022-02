Anhören

Gleichberechtigung Mehr Frauen führen Dax-Unternehmen

Der Frauenanteil in den Vorständen der 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen ist im letzten Jahr von 15,3 auf 19,1 Prozent gestiegen. Unter den neu bestellten Vorständen waren sogar 42 Prozent weiblich.

Das geht aus einer Analyse der Personalberatung Russell Reynolds Associates hervor. Würde dieses Tempo beibehalten, läge die Quote in zwei Jahren bei über 30 Prozent. Allerdings haben acht der 40 Dax-Unternehmen immer noch keine Frau im Vorstand. Hier zeigt sich die begrenzte Wirkung der seit August 2021 geltenden gesetzlichen Frauenquote (FüPoG II): In sechs Dax-Unternehmen greift das Gesetz nicht, da sie nicht mitbestimmt sind (Brenntag, HelloFresh, Linde, Porsche) oder der Vorstand nur drei Mitglieder hat (Delivery Hero, Symrise).