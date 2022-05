Anhören

Merken



Gleichberechtigung Migros setzt ein Zeichen für Väter : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Migros macht sich stark für mehr Gleichberechtigung nach der Geburt eines Kindes. Ein Teil des Mutterschutzurlaubs kann samt Bezügen dem Vater übertragen werden – selbst wenn dieser ganz woanders arbeitet.

Der Mutterschaftsurlaub beträgt bei der Migros 18 Wochen. Davon müssen 14 Wochen gesetzlich direkt nach der Geburt am Stück bezogen werden. Die verbleibenden vier Wochen können ab 2023 samt Bezügen auf den Partner übertragen werden – auch wenn dieser ganz woanders angestelllt ist.



Die ungewöhnliche Regelung ist Teil des neuen Landes-Gesamtarbeitsvertrages bei Migros, der gerade für 2023 bis 2026 ausgehandelt wurde. Er birgt weitere Verbesserungen für Eltern und gibt ihnen vor allem mehr Flexibilität. "Wir wollten einen Schritt gehen in Richtung Gleichberechtigung, Elternzeit für Mütter und Väter, weil es in der Schweiz bislang noch keinen Elternurlaub gibt", erklärt Migros-Sprecherin Cristina Maurer. "Dank unserem Modell haben beide Elternteile die Möglichkeit, sich Zeit für das Neugeborene zu nehmen." Nach der Geburt eines Kindes haben Frauen in der Schweiz Anspruch auf 14 Wochen bezahlten Mutterschutz, Männer seit diesem Jahr auf zwei Wochen.



Für Migros-Mitarbeiter wird dieser Vaterschaftsurlaub nun von drei auf vier Wochen erhöht. Die Auszeit kann durch unbezahlten Urlaub verlängert werden. Pro Jahr können Mitarbeitende zehn zusätzliche Ferientage erwerben. Außerdem ist alle fünf Jahre ein bis zu dreimonatiges, unbezahltes Sabbatical möglich. Familien mit niedrigem Bruttoeinkommen bekommen zusätzliche Kinderzulagen.