Gleichstellung Größere Einbußen bei Elternzeit für Männer : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Jeder und jede Zweite rechnet mit negativen Konsequenzen für die Karriere von Vätern, wenn sie zwölf Monate Elternzeit nehmen. 52 Prozent der Frauen rechnen mit Nachteilen für Männer, aber nur 31 Prozent gehen von negativen Auswirkungen auf Frauenkarrieren aus.

Unter den männlichen Studienteilnehmern sehen 47 Prozent Karrierenachteile für Väter und 34 Prozent für Mütter.

Das zeigt die vierte Auflage der sogenannten Vermächtnisstudie von der Zeitschrift Zeit, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften. Sie erfasst erstmals auch die unsichtbare kognitive Arbeit, die als Mental Load bezeichnet wird. Von insgesamt 21 Aufgaben, die Haushalt, Familienorganisation und Freizeitaktivitäten betreffen und die geplant und im Auge behalten werden müssen, liegen nur drei überwiegend oder ausschließlich in der Verantwortung von Männern: Reparaturen, Handwerker und Finanzen. Die befragten Männer gehen dabei häufiger als Frauen davon aus, dass die mentale Arbeit fair verteilt ist, also von beiden im gleichen Umfang übernommen wird.



In der Umfrage verlor erstmals der Wert, eigene Kinder zu haben, deutlich an Kraft und zwar unahängig von Bildungsstand, Erwerbstätigkeit oder Einkommen der Befragten. Frauen raten deutlich seltener als Männer künftigen Generationen dazu, Kindern eine besondere Wichtigkeit zu geben. Dies sei ein überraschendes Ergebnis. Zudem raten Frauen insbesondere in der jüngeren Altersgruppe zwischen 23 und 50 Jahren dazu, den Kinderwunsch klein zu halten. Die Studienmacher führen dies auf die Erfahrungen der Mütter während der Pandemie zurück, während der die über 50-Jährigen mit erwachsenen Kindern keine Doppelbelastung mehr tragen mussten.