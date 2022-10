Gründerszene: Zahl der Startups steigt wieder

Anhören

Der Bestand an innovations- oder wachstumsorientierten jungen Unternehmen in Deutschland hat sich wieder erholt, zeigt der Startup-Report der Förderbank KfW. Nach dem coronabedingten Knick im Jahr 2020 stieg die Zahl der Start-ups 2021 von 47 000 auf 61 000 an.

Dabei zeigt sich, dass Gründungsteams, die Venture Capital nutzen, häufiger innovations- und wachstumsorientiert sind, einen akademischen Hintergrund, internetbasierte Geschäftsmodelle und internationale Zielmärkte haben. In der Startup-Szene sind nur ein Fünftel der Gründer Frauen. Typisch für sie: Sie streben seltener eine VC-Finanzierung an.