Am Fußabdruck arbeiten: Bei dieser Aufgabe muss HR an Bord sein.

Grüne Transformation Nachhaltigkeit rollt auf Personaler zu

Wer Unternehmen grüner, sozialer, verantwortungsvoller machen will, beginnt bei den Mitarbeitern. Sie zu begeistern, fortzubilden und Fortschritte zu messen, gehört ins Pflichtenheft der Personaler.

Umwelt-Engagement ist für Henkel nichts Neues. Aber für 50 000 Mitarbeiter ein Programm "Sustainable Pioneers" aufzusetzen, das Wissen vermittelt, mit Experten vernetzt und hilft, beruflich wie privat eigene Projekte anzustoßen, das hat eine neue Qualität. "Wir haben überlegt, welchen Beitrag wir im Bereich Learning & Development leisten können, um den Mitarbeitern unsere Henkel-Nachhaltigkeitsstrategie zu vermitteln", erklärt Vice President Global HR, Lucas Kohlmann. Auch bei Ritter Sport ist Nachhaltigkeit "bis in die Kernprozesse verankert" und zieht von dort Kreise in HR-Bereiche wie Mitarbeitermobilität (ÖPNV-Tickets werden erstattet) oder Recruitment: Hier dokumentieren die eigene Kakao-Farm und das neue Bürogebäude Nachhaltigkeit.



Je ernster Unternehmen Nachhaltigkeit nehmen, umso mehr To-dos bekommt die Personalarbeit.



Ob Recruiting, Führungskräftetraining oder Weiterbildung – das HR-Instrumentarium ist unverzichtbar für den Aufbau ESG-gerechter Geschäftsprozesse (ESG = Environmental, Social und Governance). Beispiel Vergütung: "Erstmals sind die Vorstandsvergütungen der DAX 40 Unternehmen ohne Ausnahme an ESG-Kriterien geknüpft", hat die Personalberatung Russell Reynolds gerade analysiert. Acht Prozent des Pakets der Topmanager hingen schon davon ab, ob ökologische, soziale oder Ziele verantwortungsvoller Führung erreicht werden. Zuvor muss man die richtigen Köpfe finden oder entwickeln. Personaler sind also auf vielfache Weise gefragt – und schneller als gedacht: Durch die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) werden ab 2025/26 bis zu 15 000 Unternehmen in Deutschland verpflichtet sein, ihre Berichte auszuweiten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Diversität sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung. "Es ist besser, aktiv zu werden, bevor die Regulatorik kommt", empfahl Kai Andersen, Partner der Personalberatung Mercer kürzlich in einem Panel auf dem HR-Kongress Copetri. Als Beispiel nennt er die Bildung neuer Diversitäts- und Equal-Pay-Kennzahlen. In gleicher Runde sagte Stephan Fischer, Personalprofessor aus Pforzheim, Arbeitgeberattraktivität könne ruhig der Treiber sein. "Hauptsache, Nachhaltigkeit kommt in der HR-Welt an. Nicht als Kostenfaktor, sondern als Pflicht."