In drei Phasen holt der Online-Parfumversender Flaconi seine Mitarbeiter wieder vollständig ins Büro. Im Juli durften sie frei entscheiden, wo sie arbeiten.

Seit Mitte August lädt das Unternehmen die Mitarbeiter aktiv ein, wieder ins Büro zu kommen. In der dritten Phase, frühestens ab Mitte September, sollen alle Mitarbeiter wieder in der Zentrale arbeiten. Sie dürfen wählen, ob sie immer oder nur an drei Tagen die Woche erscheinen, sind dann aber darauf festgelegt. Momentan bucht man sich für einen Arbeitstag in der Zentrale einen Platz im Büro und muss einen tagesaktuellen Negativtest vorlegen, geimpft oder genesen sein.